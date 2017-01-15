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15 января 2017, 15:01 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Калитвинцев уверен, что Панченко останется в «Динамо» до конца сезона

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не уйдет из московского футбольного клуба до конца текущего сезона. Об этом заявил журналистам главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

ЦСКА сделал предложение <nobr>бело-голубым</nobr> о возвращении игрока из аренды зимой однако сделать они это могут только с согласия <nobr>бело-голубых.</nobr> Увеличить
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В воскресенье «Динамо» на своей базе в Новогорске провело товарищескую встречу с «Долгопрудным» (2:1). Панченко перешел в «Динамо» перед началом сезона на правах аренды из московского ЦСКА. Агент и отец игрока Виктор Панченко ранее рассказал ТАСС, что ЦСКА сделал предложение бело-голубым о возвращении игрока уже зимой, однако сделать они это могут только с согласия бело-голубых. При этом «Динамо» может подписать полноценный контракт с форвардом в случае согласия самого нападающего.

На вопрос, есть ли уверенность, что Панченко останется в команде, Калитвинцев ответил: «Да, есть».

Нападающий пропустил встречу с «Долгопрудным». «Кирилл готов, но буквально после вчерашней тренировки подхватил инфекцию. Но доктора ему уже помогли, 17-го числа вернется в общую группу», — прояснил ситуацию тренер.

«Динамо» после 24 туров чемпионата ФНЛ занимает первое место в турнирной таблице с 54 очками.

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