Калитвинцев уверен, что Панченко останется в «Динамо» до конца сезона
НОВОГОРСК /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не уйдет из московского футбольного клуба до конца текущего сезона. Об этом заявил журналистам главный тренер команды Юрий Калитвинцев.
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В воскресенье «Динамо» на своей базе в Новогорске провело товарищескую встречу с «Долгопрудным» (2:1). Панченко перешел в «Динамо» перед началом сезона на правах аренды из московского ЦСКА. Агент и отец игрока Виктор Панченко ранее рассказал ТАСС, что ЦСКА сделал предложение
На вопрос, есть ли уверенность, что Панченко останется в команде, Калитвинцев ответил: «Да, есть».
Нападающий пропустил встречу с «Долгопрудным». «Кирилл готов, но буквально после вчерашней тренировки подхватил инфекцию. Но доктора ему уже помогли, 17-го числа вернется в общую группу», — прояснил ситуацию тренер.
«Динамо» после 24 туров чемпионата ФНЛ занимает первое место в турнирной таблице с 54 очками.
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