Павел Погребняк отправится на первый сбор «Динамо» в Турции
НОВОГОРСК /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Павел Погребняк отправится с командой на первый сбор в Турцию. Об этом сообщил журналистам главный тренер команды Юрий Калитвинцев.
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В воскресенье «Динамо» на своей базе в Новогорске провело товарищескую встречу с «Долгопрудным» (2:1). Погребняк уже летом не скрывал, что предпочел бы остаться в
Ранее «Динамо» объявило, что будет расторгать контракты с игроками в зимнее межсезонье, в том числе с дорогостоящими.
На вопрос, отправится ли Погребняк на сбор, который начнется 17 января, Калитвинцев ответил: «Да, Павел в обойме. Теперь все зависит от него».
«Динамо» после 24 туров чемпионата ФНЛ занимает первое место в турнирной таблице с 54 очками.
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