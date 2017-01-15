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15 января 2017, 14:40 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Павел Погребняк отправится на первый сбор «Динамо» в Турции

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Павел Погребняк отправится с командой на первый сбор в Турцию. Об этом сообщил журналистам главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

Ранее Динамо объявило что будет расторгать контракты с игроками в зимнее межсезонье в том числе с дорогостоящими. Увеличить
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В воскресенье «Динамо» на своей базе в Новогорске провело товарищескую встречу с «Долгопрудным» (2:1). Погребняк уже летом не скрывал, что предпочел бы остаться в премьер-лиге, а не выступать с «Динамо» в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), однако не смог найти клуб, соответствующий своим амбициям. В текущем сезоне 33-летний нападающий попал в заявку команды в семи матчах и четыре раза выходил на поле.

Ранее «Динамо» объявило, что будет расторгать контракты с игроками в зимнее межсезонье, в том числе с дорогостоящими.

На вопрос, отправится ли Погребняк на сбор, который начнется 17 января, Калитвинцев ответил: «Да, Павел в обойме. Теперь все зависит от него».

«Динамо» после 24 туров чемпионата ФНЛ занимает первое место в турнирной таблице с 54 очками.

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