«Тамбов» провел первый контрольный матч

Счет в матче был открыт лишь в дебюте второго тайма. Никита Андреев зацепился за мяч в штрафной, продавил защитника и точным ударом послал мяч в дальний нижний угол — 1:0. «Тамбов-М» отыгрался в середине тайма: Сергей Гаранжа потерял мяч на своей половине поля, а вырвавшийся на оперативный простор Юрий Гусев спокойно реализовал выход к воротам, красиво перекинув вратаря — 1:1. Победу команде Игоря Неучева принес стандарт на последней минуте встречи: все тот же Гусев навесил с углового, а Владислав Мызгин, выиграв борьбу у защитника, головой послал мяч в угол.

Контрольный матч. 14 января 2017 года.

«Тамбов» — «Тамбов-М» 1:2 (0:0).

Голы: Андреев — 1:0. Гусев — 1:1. Мызгин — 1:2.

«Тамбов», 1 тайм: Вавилин, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Михалев, Шабанов, Дутов, Григорян, Алумона, Сорокин, Зяблов, Часовских.

Во втором тайме состав сменился полностью. Вышли Заробеков, Баев, Гаранжа, Лазуткин, Андреев и шесть игроков, находящихся на просмотре.

«Тамбов-М: Баженов, Воловик, Кривоносов, Карпухин, Кулешов, Ягубзаде, Гусев, Провоторов, Архипов Антон, Казадаев, Мызгин.

На замену выходили: Вялов, Никонов, Матвеев.