«Тамбов» провел первый контрольный матч
Вчера футбольный клуб «Тамбов» провел свой первый контрольный матч в 2017 году. Подопечные Андрея Талалаева сыграли с молодежной командой «Тамбов-М». Игра завершилась победой «молодежки» со счетом 2:1. Отметим, что главная команда в отчетной встрече выступала в экспериментальном сочетании, полностью обновив состав еще и в перерыве.
Счет в матче был открыт лишь в дебюте второго тайма. Никита Андреев зацепился за мяч в штрафной, продавил защитника и точным ударом послал мяч в дальний нижний угол — 1:0. «Тамбов-М» отыгрался в середине тайма: Сергей Гаранжа потерял мяч на своей половине поля, а вырвавшийся на оперативный простор Юрий Гусев спокойно реализовал выход к воротам, красиво перекинув вратаря — 1:1. Победу команде Игоря Неучева принес стандарт на последней минуте встречи: все тот же Гусев навесил с углового, а Владислав Мызгин, выиграв борьбу у защитника, головой послал мяч в угол.
Контрольный матч. 14 января 2017 года.
«Тамбов» — «Тамбов-М» 1:2 (0:0).
Голы: Андреев — 1:0. Гусев — 1:1. Мызгин — 1:2.
«Тамбов», 1 тайм: Вавилин, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Михалев, Шабанов, Дутов, Григорян, Алумона, Сорокин, Зяблов, Часовских.
Во втором тайме состав сменился полностью. Вышли Заробеков, Баев, Гаранжа, Лазуткин, Андреев и шесть игроков, находящихся на просмотре.
«Тамбов-М: Баженов, Воловик, Кривоносов, Карпухин, Кулешов, Ягубзаде, Гусев, Провоторов, Архипов Антон, Казадаев, Мызгин.
На замену выходили: Вялов, Никонов, Матвеев.
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