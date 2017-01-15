«Динамо» обыграло «Долгопрудный» в контрольном матче

В конце первого тайма счёт в матче открыл Максим Кузьмин, а на 75-й минуте Антон Терехов установил окончательный результат.



Контрольный матч



«Динамо» (Москва) — «Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:0 (1:0)

Голы: Кузьмин, 43 (1:0); Терехов, 76 (2:0).



«Динамо» после 24 туров занимает первое место в таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 54 очка.