«Динамо» обыграло «Долгопрудный» в контрольном матче
Лидер первенства Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на своей базе в Новогорске в контрольном матче со счётом 2:0 обыграло представителя ПФЛ команду «Долгопрудный».
В конце первого тайма счёт в матче открыл Максим Кузьмин, а на 75-й минуте Антон Терехов установил окончательный результат.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва) — «Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:0 (1:0)
Голы: Кузьмин, 43 (1:0); Терехов, 76 (2:0).
«Динамо» после 24 туров занимает первое место в таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 54 очка.
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