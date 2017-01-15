Игроки «Балтики» посетили центр помощи детям

В гости к ним прибыли три игрока основного состава «Балтики» (Эдуард Суханов, Евгений Цимбал и Евгений Бутаков), представитель тренерского штаба Эдуард Штейнбрехер и заместитель генерального директора Андрей Кляшторный.

После вступительной мини-лекции со стороны пресс-атташе клуба к ребятам обратился Андрей Кляшторный. Один из лучших вратарей в истории «Балтики» рассказал о пользе занятий футболом и здорового образа жизни, а после вручил директору Центра «Наш дом» Берте Травничек шарф и шапку с клубной символикой, сувенирный мяч, а также два профессиональных футбольных мяча, которыми играют команды ФНЛ.

«Огромное спасибо за подарки и за ваш визит, — сказала Берта Евгеньевна. — Поверьте, мы уделяем много внимания развитию спорта в целом и футбола в частности. Наши ребята и девушки выступают в различных соревнованиях и уже завоевали немало наград».

Затем Эдуард Штейнбрехер и футболисты провели с ребятами показательную тренировку. Показали, как правильно жонглировать мячом и элементы дриблинга, проверили точность ударов мальчишек.

А в завершении состоялся товарищеский матч между «Балтикой» и сборной Центра «Наш дом». Играли по правилам мини-футбола два тайма по 7 с половиной минут.

Уже на 15-й секунде Эдуард Суханов красивым ударом пяткой открыл счет. Но потом балтийцам расслабились и до перерыва позволили юным соперникам забить шесть безответных мячей (6−1).

Во втором тайме игроки «Балтики» взвинтили обороты, но уйти от поражения не смогли. 9−6 — победа хозяев. Лица мальчишек после финального свистка светились неописуемой радостью!

«Обязательно приедем к вам еще раз и возьмем реванш», — улыбаясь, пообещал Евгений Цимбал, который после окончания дружеского поединка еще минут десять показывал юным зеленоградцам элементы футбольного мастерства.

Отметим, что тренером команды Центра «Наш дом» является Абдугапор Юлдашев — мастер спорта по футболу и заслуженный тренер Таджикистана, легенда «Памира» (Душанбе)!

Напоследок балтийцы пообщались с ребятами и их преподавателями за кружкой вкусного чая с мандаринами, конфетами и печеньем.