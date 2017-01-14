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14 января 2017, 14:09 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Милевский должен банку Ferrari за невыплаченный кредит

Форвард «Тосно» Артем Милевский до сих пор не выплатил кредит, который взял несколько лет назад в одном из крупнейших банков Украины.

Форвард <span class=error>Тосно</span> Артем <span class=error>Милевский</span> до сих пор не выплатил кредит который взял несколько лет назад в одном из крупнейших банков Украины. Увеличить
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Как сообщает sportarena.com, в качестве залога 32-летний украинец указал автомобиль Ferrari, который в итоге разбил. В Голосеевском суде Киева по иску банка вчера должно было пройти четвертое заседание по делу, но футболист на него, как и на предыдущие три, не явился.

Тем не менее, отмечается, что представители банка попросили перенести заседание, так как Милевский начал выплачивать кредит.

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