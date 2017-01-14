«Спартак-Нальчик» арендовал хавбека «Тосно» Чхапелию

22-летний футболист проведёт в составе нальчан остаток текущего сезона на правах аренды.



В нынешнем сезоне Чхапелия провёл за «Тосно» в Футбольной национальной лиге шесть матчей (два — в основе), но результативными действиями не отметился. Ранее хавбек выступал за такие клубы, как «Нара-ШБФР», «Олимпия» (Геленджик), «Краснодар», «Краснодар-2», «Спартак-Нальчик», «Ростов», пензенский «Зенит» и «Балтика».