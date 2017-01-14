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14 января 2017, 13:36 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Спартак-Нальчик» арендовал хавбека «Тосно» Чхапелию

Полузащитник «Тосно» Ника Чхапелия продолжит карьеру в клубе «Спартак-Нальчик», сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.

22-летний футболист проведёт в составе нальчан остаток текущего сезона на правах аренды.

В нынешнем сезоне Чхапелия провёл за «Тосно» в Футбольной национальной лиге шесть матчей (два — в основе), но результативными действиями не отметился. Ранее хавбек выступал за такие клубы, как «Нара-ШБФР», «Олимпия» (Геленджик), «Краснодар», «Краснодар-2», «Спартак-Нальчик», «Ростов», пензенский «Зенит» и «Балтика».

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