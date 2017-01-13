Титов: Cумма спонсорского вклада ВТБ для «Динамо» обусловлена большим объемом услуг

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Вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий «Динамо». Размер вклада составляет 10,62 млрд рублей.

«Речь идет о футбольном и хоккейном клубах, мероприятиях центрального совета. Очень большой объем услуг, которые нам предоставляются. Отсюда и такая сумма», — пояснил Титов.

В конце декабря ВФСО «Динамо» выкупило у банка ВТБ 74,99 процента акций футбольного клуба «Динамо» при условии подписания договора о спонсорстве между ВТБ и обществом.