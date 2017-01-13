Титов: Cумма спонсорского вклада ВТБ для «Динамо» обусловлена большим объемом услуг
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сумма спонсорского вклада, предоставленного ВТБ Всероссийскому физкультурно- спортивному обществу (ВФСО) «Динамо», обусловлена большим объемом услуг, который получит банк. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления ВТБ Василий Титов.
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Вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных,
«Речь идет о футбольном и хоккейном клубах, мероприятиях центрального совета. Очень большой объем услуг, которые нам предоставляются. Отсюда и такая сумма», — пояснил Титов.
В конце декабря ВФСО «Динамо» выкупило у банка ВТБ 74,99 процента акций футбольного клуба «Динамо» при условии подписания договора о спонсорстве между ВТБ и обществом.
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