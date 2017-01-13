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13 января 2017, 22:57 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Титов: Cумма спонсорского вклада ВТБ для «Динамо» обусловлена большим объемом услуг

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сумма спонсорского вклада, предоставленного ВТБ Всероссийскому физкультурно- спортивному обществу (ВФСО) «Динамо», обусловлена большим объемом услуг, который получит банк. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления ВТБ Василий Титов.

Заместитель председателя правления банка рассказал что спонсорская помощь направлена на финансирование футбольного и хоккейного клубов а также мероприятий общества Динамо Увеличить
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Вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий «Динамо». Размер вклада составляет 10,62 млрд рублей.

«Речь идет о футбольном и хоккейном клубах, мероприятиях центрального совета. Очень большой объем услуг, которые нам предоставляются. Отсюда и такая сумма», — пояснил Титов.

В конце декабря ВФСО «Динамо» выкупило у банка ВТБ 74,99 процента акций футбольного клуба «Динамо» при условии подписания договора о спонсорстве между ВТБ и обществом.

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ВТБ предоставляет обществу «Динамо» спонсорский вклад в 10,6 млрд руб

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Банк ВТБ предоставляет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад в размере 10,62 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
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