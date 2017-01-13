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13 января 2017, 21:35 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

ВТБ предоставляет обществу «Динамо» спонсорский вклад в 10,6 млрд руб

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Банк ВТБ предоставляет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад в размере 10,62 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Отмечается, что спонсорский вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий «Динамо».

В рамках договора о спонсорстве «Динамо» обязуется размещать рекламу банка на своих спортивных мероприятиях, в частности, при проведении матчей футбольных команд «Динамо» и хоккейных команд общества в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги, отмечается в документации.

ВФСО «Динамо» в конце декабря приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.

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