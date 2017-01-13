ВТБ предоставляет обществу «Динамо» спонсорский вклад в 10,6 млрд руб

Отмечается, что спонсорский вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий «Динамо».

В рамках договора о спонсорстве «Динамо» обязуется размещать рекламу банка на своих спортивных мероприятиях, в частности, при проведении матчей футбольных команд «Динамо» и хоккейных команд общества в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги, отмечается в документации.

ВФСО «Динамо» в конце декабря приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.