ВТБ предоставляет обществу «Динамо» спонсорский вклад в 10,6 млрд руб
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Банк ВТБ предоставляет Всероссийскому
физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад в размере 10,62 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Отмечается, что спонсорский вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных,
В рамках договора о спонсорстве «Динамо» обязуется размещать рекламу банка на своих спортивных мероприятиях, в частности, при проведении матчей футбольных команд «Динамо» и хоккейных команд общества в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги, отмечается в документации.
ВФСО «Динамо» в конце декабря приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.
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