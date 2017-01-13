«Спартак-2» вышел из отпуска и прошел медобследование

В неё вошли Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев, Игорь Леонтьев, Георгий Мелкадзе, Владислав Пантелеев, Константин Савичев, Артём Самсонов, Иппэй Синодзука, Владислав Терешкин, Артём Федчук, Михаил Филиппов, Иван Хомуха и Шамсиддин Шанбиев.

Накануне обследование прошли их партнёры Владлен Бабаев, Александр Лихачёв, Александр Ломовицкий, Артём Мамин, Александр Максименко, Данил Полубояринов, Николай Рассказов, Артём Сокол, Борис Цыганков и Константин Щербаков.

Первую после новогодних каникул тренировку футболисты проведут в субботу, 14 января. На 21 января у команды Евгения Бушманова запланирован в манеже контрольный матч с московским ФК «Велес», который по итогам прошлого сезона занял второе место в третьем дивизионе и получил право выступать в ПФЛ.