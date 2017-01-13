Экс-игрок «Кайрата» Тимощук может продолжить карьеру футболиста во второй команде «Зенита»
Украинский полузащитник Анатолий Тимощук продолжает вести переговоры с питерским «Зенитом» о возвращении в команду в качестве тренера.
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По информации издания «Спорт день за днем», футболист готов заключить контракт с «Зенитом-2», который играет в первом российском дивизионе (ФНЛ). Планируется, что Тимощук проведет заключительные три месяца сезона в качестве играющего тренера.
При этом остается вариант, при котором Тимощук войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу в главной команде «Зенита». Под руководством румынского специалиста украинец играл в донецком «Шахтере».
Последним клубом Тимощука был «Кайрат», который он покинул в ноябре 2016 года. За полтора сезона в КПЛ 37-летний хавбек провел 34 матча, в которых забил один гол и получил четыре предупреждения.
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