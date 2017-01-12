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12 января 2017, 21:18 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды за «Динамо» и являющийся послом чемпионата мира-2018 от Саранска, рассказала, как начал заниматься футболом.

— Отец считал, что необходимо заниматься спортом с самого детства, — приводит официальный сайт чемпионата мира-2018 слова Панченко. — Футбол я полюбил сразу. Совсем маленьким я ходил с отцом на тренировки, и мне очень нравилось, как играют взрослые. Сам начал заниматься с 6 лет. С тех пор одна из главных целей моей жизни — играть.

Первое яркое впечатление о футболе — приезд в школу-интернат «Локомотива». Удивительно было встретить таких же детей, как и я — маленьких, но уже самостоятельных. Там чередовались учеба и занятия футболом, мне было 10 лет. Естественно, были мечты и о других профессиях. Мне очень нравится авиация, самолеты. Если бы не футбол, стал бы пилотом.

Динамо М
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