Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом
Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды за «Динамо» и являющийся послом чемпионата мира-2018 от Саранска, рассказала, как начал заниматься футболом.
— Отец считал, что необходимо заниматься спортом с самого детства, — приводит официальный сайт чемпионата мира-2018 слова Панченко. — Футбол я полюбил сразу. Совсем маленьким я ходил с отцом на тренировки, и мне очень нравилось, как играют взрослые. Сам начал заниматься с 6 лет. С тех пор одна из главных целей моей жизни — играть.
Первое яркое впечатление о футболе — приезд в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter