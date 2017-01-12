Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом

— Отец считал, что необходимо заниматься спортом с самого детства, — приводит официальный сайт чемпионата мира-2018 слова Панченко. — Футбол я полюбил сразу. Совсем маленьким я ходил с отцом на тренировки, и мне очень нравилось, как играют взрослые. Сам начал заниматься с 6 лет. С тех пор одна из главных целей моей жизни — играть.

Первое яркое впечатление о футболе — приезд в школу-интернат «Локомотива». Удивительно было встретить таких же детей, как и я — маленьких, но уже самостоятельных. Там чередовались учеба и занятия футболом, мне было 10 лет. Естественно, были мечты и о других профессиях. Мне очень нравится авиация, самолеты. Если бы не футбол, стал бы пилотом.