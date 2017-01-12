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12 января 2017, 21:20 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Руководство «Кубани» пообещало рассчитаться с долгами в ближайшее время

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Руководство «Кубани» не стало называть футболистам конкретных сроков погашения долгов по зарплате, при этом заверив, что ситуация налаживается и выплаты будут произведены в ближайшее время, заявил агентству «Р-Спорт» нападающий краснодарского клуба Спартак Гогниев.

МОСКВА 12 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. Руководство Кубани не стало называть футболистам конкретных сроков погашения долгов по зарплате при этом заверив что ситуация налаживается и выплаты будут произведены в ближайшее время заявил агентству Р-Спорт нападающий краснодарского клуба Спартак <span class=error>Гогниев</span>. Увеличить
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Во вторник издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что долги «Кубани» перед футболистами и сотрудниками составляют практически четыре месяца. Как заявил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе краснодарцев Вячеслав Иванов, руководство футбольного клуба находится в процессе закрытия долгов перед командой и сотрудниками, часть которых практически полностью погашена.

«Сказали, что в ближайшее время все долги покроют. Мы едем на сборы 15-го числа. Сказали, что все нормализуется. По срокам руководителей можно понять — дабы не подводить себя и не говорить каких-то цифр, сроков не было обозначено. Заверили, что в ближайшее время все будет погашено, подготовка ко второй части сезона будет идти, как и у всех команд», — заявил Гогниев по телефону.

Генеральный директор клуба Геннадий Крапивка в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт» отметил, что у всех футболистов разные сроки погашения долгов.

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