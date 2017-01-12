Руководство «Кубани» пообещало рассчитаться с долгами в ближайшее время

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Во вторник издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что долги «Кубани» перед футболистами и сотрудниками составляют практически четыре месяца. Как заявил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе краснодарцев Вячеслав Иванов, руководство футбольного клуба находится в процессе закрытия долгов перед командой и сотрудниками, часть которых практически полностью погашена.

«Сказали, что в ближайшее время все долги покроют. Мы едем на сборы 15-го числа. Сказали, что все нормализуется. По срокам руководителей можно понять — дабы не подводить себя и не говорить каких-то цифр, сроков не было обозначено. Заверили, что в ближайшее время все будет погашено, подготовка ко второй части сезона будет идти, как и у всех команд», — заявил Гогниев по телефону.

Генеральный директор клуба Геннадий Крапивка в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт» отметил, что у всех футболистов разные сроки погашения долгов.