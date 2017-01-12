Руководство «Кубани» пообещало рассчитаться с долгами в ближайшее время
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Руководство «Кубани» не стало называть футболистам конкретных сроков погашения долгов по зарплате, при этом заверив, что ситуация налаживается и выплаты будут произведены в ближайшее время, заявил агентству «Р-Спорт» нападающий краснодарского клуба Спартак Гогниев.
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Во вторник издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что долги «Кубани» перед футболистами и сотрудниками составляют практически четыре месяца. Как заявил агентству «Р-Спорт»
«Сказали, что в ближайшее время все долги покроют. Мы едем на сборы 15-го числа. Сказали, что все нормализуется. По срокам руководителей можно понять — дабы не подводить себя и не говорить
Генеральный директор клуба Геннадий Крапивка в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт» отметил, что у всех футболистов разные сроки погашения долгов.
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