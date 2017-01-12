Жестоков выведен из заявки «Волгаря»
Экс-защитник «Рубина» и нижегородской «Волги» Максим Жестоков выведен из заявки астраханского «Волгаря».
— К сожалению, Максим получил одну травму, вторую, причем для нас это была потеря, — объяснил главный тренер астраханцев Юрий Газзаев. — Пока он наберет форму… А нам нужны места в заявке. Поэтому, к сожалению, пришлось принять такое решение. Мы заплатили ему зарплату, расстались
Добавим, что Жестоков провел за «Волгарь» 12 матчей, забив один мяч.
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