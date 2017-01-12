Жестоков выведен из заявки «Волгаря»

— К сожалению, Максим получил одну травму, вторую, причем для нас это была потеря, — объяснил главный тренер астраханцев Юрий Газзаев. — Пока он наберет форму… А нам нужны места в заявке. Поэтому, к сожалению, пришлось принять такое решение. Мы заплатили ему зарплату, расстались по-человечески. Новички, в том числе Бибилов? Пока решение ни по кому не принято. Посмотрим на ребят в четверг в двусторонке на фоне наших игроков.

Добавим, что Жестоков провел за «Волгарь» 12 матчей, забив один мяч.