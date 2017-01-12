Чхапелия близок к переходу в нальчикский «Спартак»
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника клуба Ники Чхапелия.
— Скорее всего, Чхапелия перейдет в «Спартак» из Нальчика. Ведем переговоры. Он точно уйдет в аренду, но клуб не определен. В этом сезоне травмы постоянно мешали ему вернуться на тот уровень, который был у него в концовке прошлого года. Не смог выйти на пик формы и
Напомним, Чхапелия выступал за нальчикский «Спартак» в 2014 году.
В сезоне-2016/17 полузащитник провел за «Тосно» 6 матчей в ФНЛ и не отметился результативными действиями. Клуб из Ленинградской области с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства — московского «Динамо» 54 очка.
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