Вячеслав Матюшенко: Просто так из «Тосно» никто не уйдет
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о трансферных планах клуба. Отметим, что сегодня областной клуб заключил контракт с 23-летним полузащитником Ильнуром Альшиным. Срок соглашения составит 2,5 года.
— На первый сбор едут все игроки за исключением Чхапелии, ─ отметил Матюшенко.
— Игрок перейдет на правах аренды в петербургское «Динамо»?
— Этот вопрос еще не решен. Это будет либо «Динамо», либо клуб из ФНЛ. В первой лиге тоже хотят его видеть. Нужно согласовать с ним клубами. Мы хотим, чтобы он оказался в ФНЛ, игрок вроде бы тоже.
─ Чем игрок вас не устроил?
— У нас пять крайних полузащитников, один лишний. А Нико даже невольно не мог набрать оптимальную форму
— Если говорить о приобретениях, то «Тосно» подписал контракт только с Ильнуром Альшиным. Есть ли еще планы на трансферном рынке?
— Планов нет, но не исключаю, что
— Он точно будет вторую часть сезона играть в «Тосно»?
— Да.
— То есть приоритетная задача клуба сохранить имеющийся состав на вторую часть сезона?
— Да, пока это получается. Просто так от нас никто не уйдет.
Напомним, что «Тосно» сегодня вылетел на сбор в Турцию.
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