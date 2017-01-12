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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28407064/
12 января 2017, 17:25 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Вячеслав Матюшенко: Просто так из «Тосно» никто не уйдет

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о трансферных планах клуба. Отметим, что сегодня областной клуб заключил контракт с 23-летним полузащитником Ильнуром Альшиным. Срок соглашения составит 2,5 года.

— На первый сбор едут все игроки за исключением Чхапелии, ─ отметил Матюшенко.

— Игрок перейдет на правах аренды в петербургское «Динамо»?

— Этот вопрос еще не решен. Это будет либо «Динамо», либо клуб из ФНЛ. В первой лиге тоже хотят его видеть. Нужно согласовать с ним клубами. Мы хотим, чтобы он оказался в ФНЛ, игрок вроде бы тоже.

─ Чем игрок вас не устроил?

— У нас пять крайних полузащитников, один лишний. А Нико даже невольно не мог набрать оптимальную форму из-за травм, немного выпал. Сейчас он восстановился, вроде бы все хорошо. Но мы не хотим, чтобы он сидел на скамейке, поэтому на полгода отдадим его в аренду. Но мы на него рассчитываем.

— Если говорить о приобретениях, то «Тосно» подписал контракт только с Ильнуром Альшиным. Есть ли еще планы на трансферном рынке?

— Планов нет, но не исключаю, что кого-то можем взять. Особенно, если появится хороший вариант. Но распыляться не будем. У нас все позиции укреплены, состав хороший, еще и удалось сохранить Маркова.

— Он точно будет вторую часть сезона играть в «Тосно»?

— Да.

— То есть приоритетная задача клуба сохранить имеющийся состав на вторую часть сезона?

— Да, пока это получается. Просто так от нас никто не уйдет.

Напомним, что «Тосно» сегодня вылетел на сбор в Турцию.

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