Вячеслав Матюшенко: Просто так из «Тосно» никто не уйдет

— На первый сбор едут все игроки за исключением Чхапелии, ─ отметил Матюшенко.

— Игрок перейдет на правах аренды в петербургское «Динамо»?

— Этот вопрос еще не решен. Это будет либо «Динамо», либо клуб из ФНЛ. В первой лиге тоже хотят его видеть. Нужно согласовать с ним клубами. Мы хотим, чтобы он оказался в ФНЛ, игрок вроде бы тоже.

─ Чем игрок вас не устроил?

— У нас пять крайних полузащитников, один лишний. А Нико даже невольно не мог набрать оптимальную форму из-за травм, немного выпал. Сейчас он восстановился, вроде бы все хорошо. Но мы не хотим, чтобы он сидел на скамейке, поэтому на полгода отдадим его в аренду. Но мы на него рассчитываем.

— Если говорить о приобретениях, то «Тосно» подписал контракт только с Ильнуром Альшиным. Есть ли еще планы на трансферном рынке?

— Планов нет, но не исключаю, что кого-то можем взять. Особенно, если появится хороший вариант. Но распыляться не будем. У нас все позиции укреплены, состав хороший, еще и удалось сохранить Маркова.

— Он точно будет вторую часть сезона играть в «Тосно»?

— Да.

— То есть приоритетная задача клуба сохранить имеющийся состав на вторую часть сезона?

— Да, пока это получается. Просто так от нас никто не уйдет.

Напомним, что «Тосно» сегодня вылетел на сбор в Турцию.