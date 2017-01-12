Глава Мордовии: Немного забросил клуб, так как внимание было обращено на выборы

Ранее стало известно, что игроки саранского клуба до сих пор не вышли из отпуска. Футболисты саранской команды должны были приступить к работе сразу после новогодних праздников, однако начало межсезонной подготовки откладывается минимум до конца этой недели.



«Нам нужно предпринимать меры, поскольку вроде футболисты хотят играть, а результатов нет. Нам нужны результаты. Во-первых, мы всё сделаем для того, чтобы оставить команду в ФНЛ, поскольку наш город будет принимать чемпионат мира, но подход изменим. Я немного забросил команду, поскольку внимание было обращено на выборы, были и другие факторы. Здесь больше объективных причин, чем субъективных.



Будем ориентироваться на своих тренеров. У нас есть хорошие специалисты, но у них нет соответствующих документов — это мы всё сделаем. Может быть, наши тренеры и не достигали таких высот, но с ними будут больше задействованы собственные воспитанники. У нас есть в школе хорошие ребята. Сколько раз я об этом просил. Зачем мы покупаем таких дорогих футболистов? Пусть наши играют. Уж на последнее место мы и с ними наиграем. Да не то что на последнее, на 15-е, чтобы остаться в лиге. И важно, чтобы наши воспитанники тоже были востребованы. Мы вообще больше внимания будем обращать на детский футбол, для того чтобы формировать свои команды.

И в целом по России мы видим, что варяги не дали большого развития футбола в стране. Я недавно говорил с Мутко, и там тоже идёт переосмысление. Нужно не подготовленных и очень дорогих футболистов покупать, а взять методологию подготовки игроков. Допустим, в Германии просто изумительная подготовка, в Испании. Мы должны подготовить наших хороших тренеров. Опыт перенимать нужно, но ни в коем случае нельзя брать столько варягов. Не будем брать подготовленных спортсменов. Вот их берём, на них смотрит молодёжь, идёт в спорт, но этого ещё пока мало. Пример молодым, конечно, нужен, иначе не будет такой вовлечённости ребят в спорт, но основой должен быть массовый спорт», — сказал Волков в эфире телеканала «ТелеСеть Мордовии».