Гендиректор «Тосно»: Уход Маркова в «Зенит» или ЦСКА? Эта тема закрыта, он остается в клубе
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, что нападающий Евгений Марков останется в команде.
— Евгений Марков и его тема с возможным уходом закрыта?
— Да, тема закрыта. Он точно остается у нас.
— Договорились, что он останется до лета?
— У него контракт еще полтора года, он наш футболист. Марков сам изъявил желание остаться у нас, — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном уходе Маркова в «Зенит» или ЦСКА в зимнее трансферное окно. В сезоне-2016/17 нападающий клуба из Ленинградской области провел 16 матчей в ФНЛ и забил 8 мячей.
«Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства московского «Динамо» 54 очка.
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