Олег Артемов: «Динамо» ко мне не обращалось по поводу расставания с Погребняком
Олег Артемов, агент нападающего «Динамо» Павла Погребняка, сообщил «СЭ», что руководство клуба не выходило на него по поводу расторжения контракта с форвардом.
Ранее председатель совета директоров
— Новостей нет. «Динамо» не выходило на меня по поводу расторжения контракта с Погребняком. У Павла действующий контракт с клубом, он едет с командой на сбор, — сказал Артемов. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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