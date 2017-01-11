Олег Артемов: «Динамо» ко мне не обращалось по поводу расставания с Погребняком

Ранее председатель совета директоров бело-голубых Юрий Белкин заявил, что клуб планирует расторгнуть контракты с высокооплачиваемыми игроками.

— Новостей нет. «Динамо» не выходило на меня по поводу расторжения контракта с Погребняком. У Павла действующий контракт с клубом, он едет с командой на сбор, — сказал Артемов. (Виталий АЙРАПЕТОВ).