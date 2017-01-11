«Динамо» будет расторгать контракты с футболистами для разгрузки ведомости
Московское «Динамо» намерено расторгать контракты с футболистами для разгрузки платежной ведомости, заявили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
В конце декабря в Москве прошло экстренное заседание ВФСО «Динамо», на котором единогласно было принято решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за один рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо» на три года.
«Текущие обязательства, основную долю которых составляют заработные платы игроков, также сокращаются. Так, например, расторжение контракта с Александером Бюттнером позволило значительно сократить расходы будущих периодов. На очереди и другие игроки, в том числе дорогостоящие, расторжение контрактов с которыми позволит также разгрузить платёжную ведомость», — сообщили в
«Долговая нагрузка клуба, как уже ранее сообщалось, состоит из текущих обязательств (порядка 806 млн) и долга перед основными кредиторами (ВТБ и Eflen Constructions). Что касается долга перед ВТБ, он практически закрыт. Что же касается кипрской компании, то клуб готов к переговорному процессу относительно судьбы этого долга», — добавили в
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