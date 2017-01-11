«Динамо» будет расторгать контракты с футболистами для разгрузки ведомости

В конце декабря в Москве прошло экстренное заседание ВФСО «Динамо», на котором единогласно было принято решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за один рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо» на три года.

«Текущие обязательства, основную долю которых составляют заработные платы игроков, также сокращаются. Так, например, расторжение контракта с Александером Бюттнером позволило значительно сократить расходы будущих периодов. На очереди и другие игроки, в том числе дорогостоящие, расторжение контрактов с которыми позволит также разгрузить платёжную ведомость», — сообщили в пресс-службе ВФСО.