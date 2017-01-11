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11 января 2017, 13:56 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» объявил о подписании контракта с Саркисовым

Бывший нападающий «Мордовии» Артур Саркисов сменил клубную прописку.

Форвард сборной Армении подписал контракт с «Енисеем». Договор рассчитан на полтора года. Информация появилась на официальной странице красноярского клуба в «твиттере».

Сезон 29-летний форвард начинал в «Мордовии». В ФНЛ Артур Саркисов принял участие в 20 матчах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. В России Артур Саркисов также играл за «Локомотив», «Шинник», нижегородскую «Волгу» и «Урал».

Ранее «Енисей» объявил о переходе нападающего Сергея Самодина.

Енисей
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