«Енисей» объявил о подписании контракта с Саркисовым

Форвард сборной Армении подписал контракт с «Енисеем». Договор рассчитан на полтора года. Информация появилась на официальной странице красноярского клуба в «твиттере».



Сезон 29-летний форвард начинал в «Мордовии». В ФНЛ Артур Саркисов принял участие в 20 матчах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. В России Артур Саркисов также играл за «Локомотив», «Шинник», нижегородскую «Волгу» и «Урал».



Ранее «Енисей» объявил о переходе нападающего Сергея Самодина.