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11 января 2017, 11:30 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Сибирь» вылетела на сбор в Турцию

Сегодня «Сибирь» транзитом через Москву вылетела в Турцию, где в Ларе на базе отеля «Миракл Ресорт» пройдёт первый учебно-тренировочный сбор команды.

«Сибирь» отправилась на сбор в полном составе, за исключением востанавливающегося после серьёзной травмы нападающего Эдуарда Богданова.

Кроме того, с основной командой на сборе будут работать игроки молодёжки — это Александр Сумин, Кирилл Копаев, Никита Ерлин, Роман Парфинович и Алексей Михеев. По ходу сбора к «Сибири» могут присоединиться и другие потенциальные новички. Помимо этого, в составе тренерского штаба отправился на сбор 35-летний Денис Иванович Бухряков, работающий в молодежной команде «орлов».

Первый зарубежный сбор завершится 25 января.

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