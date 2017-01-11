«Сибирь» вылетела на сбор в Турцию
Сегодня «Сибирь» транзитом через Москву вылетела в Турцию, где в Ларе на базе отеля «Миракл Ресорт» пройдёт первый
учебно-тренировочный сбор команды.
«Сибирь» отправилась на сбор в полном составе, за исключением востанавливающегося после серьёзной травмы нападающего Эдуарда Богданова.
Кроме того, с основной командой на сборе будут работать игроки молодёжки — это Александр Сумин, Кирилл Копаев, Никита Ерлин, Роман Парфинович и Алексей Михеев. По ходу сбора к «Сибири» могут присоединиться и другие потенциальные новички. Помимо этого, в составе тренерского штаба отправился на сбор 35-летний Денис Иванович Бухряков, работающий в молодежной команде «орлов».
Первый зарубежный сбор завершится 25 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter