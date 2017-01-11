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11 января 2017, 11:00 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Шинник» собрался на первом зимнем сборе

10 января в 14:00 футболисты «Шинника собрались на своей клубной учебно-тренировочной базе «Белкино» для проведения первого зимнего сбора в рамках подготовки ко второму этапу первенства ФНЛ. Первая тренировка пройдет в этот же день в 17:30 в ФОКе стадиона «Шинник».

Сбор в Ярославле продлится до 18 января. Занятия будут проходить ежедневно в двухразовом режиме: утром — на свежем воздухе на базе «Белкино», вечером — в тренажерном и спортивном залах физкультурно-оздоровительного комплекса «Шинник».

Дальнейшие планы подготовки к весенней стадии первенства ФНЛ будут верстаться исходя из необходимости погашения в настоящий момент накопившихся задолженностей, но уже сейчас можно сказать, что в середине февраля «Шинник» примет участие в очередном розыгрыше Кубка ФНЛ, проводящемся на Кипре.

Меры по нормализации финансового положения клуба принимаются при участии и поддержке Правительства Ярославской области и лично ВРИО Губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова.

В первом сборе команды участвуют:

вратари — Малышев, Яшин, Лантратов.

защитники — Алли Ндри, Цховребов, Царикаев, Евсеев, Никитинский, Чистяков, а также ярославец Вовк, выступавший на осеннем этапе за владимирское «Торпедо», и воспитанник ЦПЮФ «Шинник» 1999 г. р. Поляков;.

полузащитники — Митасов, Мугинов, Дзахов, Султонов, Ятченко, Айрапетян, Сиротов, Бетюжнов, Нетфуллин, Ослоновский, Троянов, а также воспитанник ЦПЮФ «Шинник» 1999 г. р. Дубков.

нападающие — Земсков, Низамутдинов, Лаук, Подоляк, Белов, а также воспитанник ЦПЮФ «Шинник» 1999 г. р. Герасимов.

Защитник Гоцук отправился на просмотр в самарские «Крылья Советов».

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