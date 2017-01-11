«Луч-Энергия» из-за проблем с финансированием откладывает сборы
Игроки «Луча-Энергии» после Нового года не приступили к подготовке ко второй части чемпионата. Ранее планировалось, что футболисты начнут первый сбор 11 января 2017 года.
Как сообщил руководитель
Отметим, что
По информации осведомленного источника, «Луч-Энергия» в конце 2016 года мог получить трансферт из краевого бюджета порядка 43 миллионов рублей, но перечисление денег не состоялось, так как клуб уже отчитался за использование бюджетных средств.
На данный момент «Луч» занимает девятое место в турнирной таблице, находясь в пяти очках от зоны вылета.
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