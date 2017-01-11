Футбольный «Енисей» подписал обладателя Кубка УЕФА-2005

Футбольный «Енисей» объявил о подписании 31-летнего нападающего «Томи» Сергея Самодина. Новичок команды заключил контракт до мая 2018 года.

Ранее Самодин разорвал соглашение с томским коллективом, поэтому «Енисею» он достался бесплатно. Номер, под которым будет играть футболист, пока неизвестен.

Сергей Самодин — воспитанник ставропольской ДЮСШ-4, в которой начал заниматься в 7 лет. В профессиональном футболе дебютировал в 2001 году, когда выступал во втором дивизионе за «Краснодар-2000».

С 2002 по 2005 годы Самодин выступал за московский ЦСКА. За это время принял участие в 29 матчах команды во всех турнирах и забил 5 голов. В составе «армейцев» футболист стал обладателем Кубка УЕФА-2005, двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

Напомним, предыдущий клуб Самодина («Томь») сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы. Сотрудники и некоторые футболисты не получали зарплату с лета. Административно-бытовой корпус «Томи» арестован приставами за многомиллионные долги. Ситуация сказалась и на спортивной составляющей — «Томь» идет на последнем месте в РФПЛ, набрав всего 9 очков в 17 матчах.

При этом официальные лица утверждают, что команда продолжит свое существование, а текущий сезон доиграют молодые футболисты. Перед Новым годом «Томь» встретилась с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, который пообещал выплатить зарплату в январе.

Несмотря на это, часть легионеров планирует уйти из команды. Некоторые игроки уже покинули «Томь» — помимо Сергея Самодина, свои трудовые книжки забрали Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Антон Коченков и другие футболисты.