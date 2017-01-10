Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?
Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о том, возможна ли его отставка или нет.
Напомним, во вторник «Столица С» сообщила о том, что игроки «Мордовии» должны были выйти из отпуска сразу после новогодних праздников, но не сделали этого
— Сообщается, что игроки отказываются выходить из отпуска
— Никаких комментариев не могу вам дать, — говорит Черышев.
— А по поводу своего будущего? Сообщают, вас могут уволить.
— Откуда вы эту информацию берете? Ничего не могу вам сказать, потому что ничего не знаю.
После 24-х туров «Мордовия» идет на 18-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
Ранее по поводу ситуации в «Мордовии» высказался генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов, заявивший, что бойкот от футболистов саранской команды возможен.
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