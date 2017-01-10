Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете?

Напомним, во вторник «Столица С» сообщила о том, что игроки «Мордовии» должны были выйти из отпуска сразу после новогодних праздников, но не сделали этого из-за многомесячных долгов по зарплате. Также сообщалось, что занимаемый пост может покинуть главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев.

— Сообщается, что игроки отказываются выходить из отпуска из-за долгов. Все так серьезно?

— Никаких комментариев не могу вам дать, — говорит Черышев.

— А по поводу своего будущего? Сообщают, вас могут уволить.

— Откуда вы эту информацию берете? Ничего не могу вам сказать, потому что ничего не знаю.

После 24-х туров «Мордовия» идет на 18-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее по поводу ситуации в «Мордовии» высказался генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов, заявивший, что бойкот от футболистов саранской команды возможен.