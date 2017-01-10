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10 января 2017, 20:47 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Александр Побегалов: «Шинник» не будет приглашать новых игроков

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о том, что зимой ярославцы не смогут усилить свой состав.

— Ни просматривать игроков, ни приглашать их на просмотр мы не будем — сказал Побегалов. — Открыть «окно» — тяжелая, почти неподъемная в нашей ситуации задача. Задачи? Они возможно только при наличии трех факторов — стабильного финансирования, комплектации и качественной подготовки. Если выпадает хотя бы один из них, то ставить задачи невозможно. Что касается футболистов из состава, начинавшего сезон, то на сборе в Ярославле находятся все, кроме защитника Кирилла Гоцука, который уехал на просмотр в «Крылья Советов». В свою очередь, подписываем трех ребят из нашего центра подготовки.

Добавим, что «Шинник», занимающий 7-е место в первенстве ФНЛ в двух очках отставания от зоны «стыков», уже третий год не может открыть зимнее трансферное окно.

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