Александр Побегалов: «Шинник» не будет приглашать новых игроков

— Ни просматривать игроков, ни приглашать их на просмотр мы не будем — сказал Побегалов. — Открыть «окно» — тяжелая, почти неподъемная в нашей ситуации задача. Задачи? Они возможно только при наличии трех факторов — стабильного финансирования, комплектации и качественной подготовки. Если выпадает хотя бы один из них, то ставить задачи невозможно. Что касается футболистов из состава, начинавшего сезон, то на сборе в Ярославле находятся все, кроме защитника Кирилла Гоцука, который уехал на просмотр в «Крылья Советов». В свою очередь, подписываем трех ребят из нашего центра подготовки.

Добавим, что «Шинник», занимающий 7-е место в первенстве ФНЛ в двух очках отставания от зоны «стыков», уже третий год не может открыть зимнее трансферное окно.