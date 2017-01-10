«€ 1 млн — это много или мало для Милевского? С его стилем жизни — мало. Но те годы, когда он зарабатывал большие деньги, в прошлом. Однако мы стремимся к большему! Артёму 32. Один хороший переход у него точно будет. Ждём выхода “Тосно” в Премьер-Лигу. Он сыграет в высшей лиге, после чего у него останется два-три года на Азию.



Реально ли выйти на Китай? Сложно. Взгляните на динамику и уровень трансферов. Можно пробовать Южную Корею, Малайзию. В своё время мы пытались выйти на Австралию, Америку, но не срослось.



Что касается Дедечко, то конкретика есть с российскими клубами, но Денис желает сменить страну. Мы прорабатываем варианты в Греции, рассматриваем топ-команду Кипра и несколько коллективов Израиля», — цитирует Панкова «Динамо Киев от Шурика» со ссылкой на интервью журналу «Футбол».