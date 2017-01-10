Агент: Со стилем жизни Милевского € 1 млн для него — это мало
Агент Александр Панков рассказал о планах нападающего «Тосно» Артёма Милевского и будущем
экс-полузащитника «СКА-Хабаровск» Дениса Дедечко.
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«€ 1 млн — это много или мало для Милевского? С его стилем жизни — мало. Но те годы, когда он зарабатывал большие деньги, в прошлом. Однако мы стремимся к большему! Артёму 32. Один хороший переход у него точно будет. Ждём выхода “Тосно” в
Реально ли выйти на Китай? Сложно. Взгляните на динамику и уровень трансферов. Можно пробовать Южную Корею, Малайзию. В своё время мы пытались выйти на Австралию, Америку, но не срослось.
Что касается Дедечко, то конкретика есть с российскими клубами, но Денис желает сменить страну. Мы прорабатываем варианты в Греции, рассматриваем
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