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10 января 2017, 20:21 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Агент: Со стилем жизни Милевского € 1 млн для него — это мало

Агент Александр Панков рассказал о планах нападающего «Тосно» Артёма Милевского и будущем экс-полузащитника «СКА-Хабаровск» Дениса Дедечко.

Агент Александр Панков рассказал о планах нападающего <span class=error>Тосно</span> Артёма <span class=error>Милевского</span> и будущем <nobr>экс-полузащитника</nobr> <span class=error>СКА</span>-Хабаровск Дениса <span class=error>Дедечко</span>. Увеличить
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«€ 1 млн — это много или мало для Милевского? С его стилем жизни — мало. Но те годы, когда он зарабатывал большие деньги, в прошлом. Однако мы стремимся к большему! Артёму 32. Один хороший переход у него точно будет. Ждём выхода “Тосно” в Премьер-Лигу. Он сыграет в высшей лиге, после чего у него останется два-три года на Азию.

Реально ли выйти на Китай? Сложно. Взгляните на динамику и уровень трансферов. Можно пробовать Южную Корею, Малайзию. В своё время мы пытались выйти на Австралию, Америку, но не срослось.

Что касается Дедечко, то конкретика есть с российскими клубами, но Денис желает сменить страну. Мы прорабатываем варианты в Греции, рассматриваем топ-команду Кипра и несколько коллективов Израиля», — цитирует Панкова «Динамо Киев от Шурика» со ссылкой на интервью журналу «Футбол».

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