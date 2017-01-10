Зотов: Долги «Мордовии» растут, как снежный ком! Ситуация тревожная
Генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с игроками «Мордовии», которые не вышли из отпуска
из-за долгов по зарплате за четыре месяца.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ситуация с “Мордовией” не меняется. Задолженности остались с прошлого года, как и решения палаты. Штрафы за неисполнение решений увеличиваются. Непонятно, что с финансированием. Обещали, что до конца года
Мы можем только опять обращаться в юрисдикционные органы РФС и трудовую инспекцию. Иногда это имеет
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