Зотов: Долги «Мордовии» растут, как снежный ком! Ситуация тревожная

«Ситуация с “Мордовией” не меняется. Задолженности остались с прошлого года, как и решения палаты. Штрафы за неисполнение решений увеличиваются. Непонятно, что с финансированием. Обещали, что до конца года что-то прояснится и произойдут выплаты, но ничего не произошло. Конечно, мы контактируем с футболистами, ребята обращаются к нам. Но пока, к сожалению, результата нет.



Мы можем только опять обращаться в юрисдикционные органы РФС и трудовую инспекцию. Иногда это имеет какое-то воздействие, иногда нет. Зависит от ситуации. Ребята обращались к Виталию Мутко, писали письма, просили разобраться. Саранск — город-организатор грядущего ЧМ. Ситуация очень тревожная. Не хотелось бы, чтобы “Мордовия” повторила путь “Волги”. Надеюсь, что руководство найдёт возможность погасить задолженности, потому что этот снежный ком всё нарастает и нарастает», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.