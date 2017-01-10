Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28382302/
10 января 2017, 19:27 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Зотов: Долги «Мордовии» растут, как снежный ком! Ситуация тревожная

Генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с игроками «Мордовии», которые не вышли из отпуска из-за долгов по зарплате за четыре месяца.

Генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр <span class=error>Зотов</span> прокомментировал ситуацию с игроками Мордовии которые не вышли из отпуска <nobr>из-за </nobr>долгов по зарплате за четыре месяца. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ситуация с “Мордовией” не меняется. Задолженности остались с прошлого года, как и решения палаты. Штрафы за неисполнение решений увеличиваются. Непонятно, что с финансированием. Обещали, что до конца года что-то прояснится и произойдут выплаты, но ничего не произошло. Конечно, мы контактируем с футболистами, ребята обращаются к нам. Но пока, к сожалению, результата нет.

Мы можем только опять обращаться в юрисдикционные органы РФС и трудовую инспекцию. Иногда это имеет какое-то воздействие, иногда нет. Зависит от ситуации. Ребята обращались к Виталию Мутко, писали письма, просили разобраться. Саранск — город-организатор грядущего ЧМ. Ситуация очень тревожная. Не хотелось бы, чтобы “Мордовия” повторила путь “Волги”. Надеюсь, что руководство найдёт возможность погасить задолженности, потому что этот снежный ком всё нарастает и нарастает», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Мордовия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России