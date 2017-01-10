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10 января 2017, 16:13 | Футбол: Первый дивизион | Вести - Воронеж

Воронежский футбольный клуб «Факел» отмечает юбилей

Футбольный клуб «Факел» сегодня отмечает юбилей своего имени. 40 лет назад на заседании областного комитета КПСС было принято решение о передаче команды из ведения авиазавода Конструкторскому бюро химавтоматики.

Тогда же название «Труд» сменили на «Факел». Получив новое имя, команда продолжила историю футбольного флагмана Воронежа. «Факелу» засчитали все достижения предшественников, победы и поражения с 1947 года, когда на базе авиационного завода была создана команда Сталинского района. Это первый футбольный коллектив в послевоенной истории города.
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