Воронежский футбольный клуб «Факел» отмечает юбилей
Футбольный клуб «Факел» сегодня отмечает юбилей своего имени. 40 лет назад на заседании областного комитета КПСС было принято решение о передаче команды из ведения авиазавода Конструкторскому бюро химавтоматики.
Тогда же название «Труд» сменили на «Факел». Получив новое имя, команда продолжила историю футбольного флагмана Воронежа. «Факелу» засчитали все достижения предшественников, победы и поражения с 1947 года, когда на базе авиационного завода была создана команда Сталинского района. Это первый футбольный коллектив в послевоенной истории города.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter