Воронежский футбольный клуб «Факел» отмечает юбилей

Тогда же название «Труд» сменили на «Факел». Получив новое имя, команда продолжила историю футбольного флагмана Воронежа. «Факелу» засчитали все достижения предшественников, победы и поражения с 1947 года, когда на базе авиационного завода была создана команда Сталинского района. Это первый футбольный коллектив в послевоенной истории города.