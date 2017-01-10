«Дрова колол и обводил». Футболист «Енисея» — о самой необычной тренировке года
Михаил Комков провел лучшую тренировку года, его жена сняла главное видео этой зимы, а корреспондент «Советского спорта» расспросил об этом.
Пока главное футбольное видео года сняла жена полузащитника «Енисея» Михаила Комкова Юлия — как муж обводит воткнутые в снег поленья и бьет по воротам деревенского двора. Корреспондент «Советского спорта» позвонил Михаилу и расспросил про новую методику подготовки.
— Это все в поселке Бадарма Иркутской области происходило. Там у моей жены живет бабушка, — рассказал Михаил. — Поехали в гости.
— Это вы их в снег воткнули?
— Нет, это не мои, — смеется полузащитник «Енисея». — Я сначала обводил дрова, а потом их колол.
— Как вы придумали этот пеньковый слалом?
— У нас есть тренировочная программа, которую тренеры скидывают на айфон.
Отправил его другу, он сказал, что это лучшее видео о подготовке к чемпионату. Тогда отправил видео нашей
— Главный тренер Андрей Тихонов видел эту вашу тренировку в деревне?
— Не знаю. А друзья даже с Рокки в шутку сравнили.
— Получилось и правда здорово!
— Мы частенько на море отдыхаем. Но в тайге мне понравилось, как и в теплых краях. Люблю сибирский лес, воздух сумасшедший.
— Надо взять этот способ подготовки на вооружение. Чемпионат рано начинается, играть приходится иногда в снег…
— Но на хороших полях все же эффективность выше, — улыбается Михаил. — Так что мы пока потренируемся в манеже, а потом отправимся на сбор.
— На видео слышно, как лает собака. Что это за пес?
— В будке на цепи сидит собака Рада. Я ее отпускал, но играть со мной не стала. Спарринга не получилось.
— А бабушка видела вашу тренировку?
— Видела — жена показала видео. Но бабушка больше удивилась, что их деревню в интернете показали.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter