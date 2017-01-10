Пока главное футбольное видео года сняла жена полузащитника «Енисея» Михаила Комкова Юлия — как муж обводит воткнутые в снег поленья и бьет по воротам деревенского двора. Корреспондент «Советского спорта» позвонил Михаилу и расспросил про новую методику подготовки.

— Это все в поселке Бадарма Иркутской области происходило. Там у моей жены живет бабушка, — рассказал Михаил. — Поехали в гости. Жена-то там бывала, а я впервые оказался. Небольшой населенный пункт, тайга кругом. Прогулялись по деревне, в баньке, конечно, парились. Я научился дрова колоть.

— Это вы их в снег воткнули?

— Нет, это не мои, — смеется полузащитник «Енисея». — Я сначала обводил дрова, а потом их колол.

— Как вы придумали этот пеньковый слалом?

— У нас есть тренировочная программа, которую тренеры скидывают на айфон. Беговую-то работу выполнять можно без проблем. А с мячом пришлось что-то придумывать. Решил заменить фишки пеньками. Дворовые ворота были вместо ворот футбольных. А жена решила снять видео — для отчетности.

Отправил его другу, он сказал, что это лучшее видео о подготовке к чемпионату. Тогда отправил видео нашей пресс-службе, они опубликовали его в твиттере «Енисея». Мне сразу многие позвонили и написали. Хотя я удивился такой реакции. Для меня-то в этом ничего необычного. В детстве когда тренировался в Красноярске, условий никаких не было. Тренировались и на снегу тоже, бутылки обводили….

— Главный тренер Андрей Тихонов видел эту вашу тренировку в деревне?

— Не знаю. А друзья даже с Рокки в шутку сравнили.

— Получилось и правда здорово!

— Мы частенько на море отдыхаем. Но в тайге мне понравилось, как и в теплых краях. Люблю сибирский лес, воздух сумасшедший.

— Надо взять этот способ подготовки на вооружение. Чемпионат рано начинается, играть приходится иногда в снег…

— Но на хороших полях все же эффективность выше, — улыбается Михаил. — Так что мы пока потренируемся в манеже, а потом отправимся на сбор.

— На видео слышно, как лает собака. Что это за пес?

— В будке на цепи сидит собака Рада. Я ее отпускал, но играть со мной не стала. Спарринга не получилось.

— А бабушка видела вашу тренировку?

— Видела — жена показала видео. Но бабушка больше удивилась, что их деревню в интернете показали.