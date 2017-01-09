Даниэл Сикорски расторгнет контракт с «Химками»

— «Химки» ждет сокращение бюджета. Хотя власти города обещают нас дополнительно профинансировать, мы решили не рисковать, чтобы никого не подводить. Расстаемся с лидерами — уже ушли Губерац, Галешич, Ахба, во вторник оформим документы по расторжению контракта с Сикорски. Еще двое игроков едут на просмотр в команды РФПЛ — помимо Шумского, отправляющегося в «Амкар», это защитник Заика. Клуб, проявляющий к нему интерес, озвучим после того, как получим официальное подтверждение. При этом бесплатно никого не отдадим. Если ребят не купят, мы их вернем, тем более хотим попасть в пятерку, а в голове держим и четвертое место. Приобретения? Они будут точечные. Планируем взять в аренду игроков из РФПЛ — в частности, из «Анжи». Речь, естественно, идет о футболистах, которые проводят мало времени на поле. Кроме того, на сборе в Турции просмотрим двух легионеров, выступающих в элитных дивизионах западных чемпионатов.