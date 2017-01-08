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8 января 2017, 14:34 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Защитник «Енисея» Кичин может продолжить карьеру в Китае

Защитник «Енисея» и капитан сборной Киргизии Валерий Кичин этой зимой может перебраться в Китай, сообщает «Голеада».

Игроком интересуются сразу четыре клуба из Китая: «Хэбей Чайна Форчун», «Чунцин Лифань», «Шаньдун Лунэн» и «Ляонин Хувин».
«Интерес китайцев к Валерию подогревается тем, что у него есть азиатский паспорт и в Китае он не будет считаться легионером», — сообщил источник из окружения игрока.

В текущем сезоне 24-летний Кичин принял участие в 10 матчах «Енисея», забив один гол с пенальти. Ранее Кичин выступал за «Тюмень», «Анжи», «Уфу» и нижегородскую «Волгу».
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