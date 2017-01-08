Защитник «Енисея» Кичин может продолжить карьеру в Китае

Игроком интересуются сразу четыре клуба из Китая: «Хэбей Чайна Форчун», «Чунцин Лифань», «Шаньдун Лунэн» и «Ляонин Хувин».

«Интерес китайцев к Валерию подогревается тем, что у него есть азиатский паспорт и в Китае он не будет считаться легионером», — сообщил источник из окружения игрока.

В текущем сезоне 24-летний Кичин принял участие в 10 матчах «Енисея», забив один гол с пенальти. Ранее Кичин выступал за «Тюмень», «Анжи», «Уфу» и нижегородскую «Волгу».