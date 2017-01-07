Игрок воронежского «Факела» отправился на сбор с «Волгарем»

Хавбек «Факела» Сейт-Даут Гаракоев уехал на тренировочный сбор «Волгаря» в Сочи, сообщил Sportbox.ru в четверг, 5 января. В составе астраханского клуба полузащитник готовится к весенней части первенства ФНЛ.

Сейт-Даут Гаракоев перешел в «Факел» в январе 2016 года. Руководство клуба рассчитывало на крайнего полузащитника как на исполнителя, который со временем сможет заменить ушедшего в «Факел» Дмитрия Коробова. Во время весенней части сезона-15/16 Гаракоев был футболистом стартового состава, в сезоне-16/17 полузащитник отметился только одним голом в кубковом матче против новороссийского «Черноморца».