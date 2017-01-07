Нового главного тренера представили игрокам ФК «СКА-Хабаровск»

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Хабаровск, 7 января, AmurMedia.

Андрей Гордеев стал новым главным тренером футбольного клуба «СКА-Хабаровск». С 41-летним специалистом руководство клуба заключило соглашение, рассчитанное до конца этого сезона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальный сайт клуба.

Генеральный директор Олег Флегонтов представил главного тренера футболистам на первом сборе команды в это межсезонье, который проходит в местечке Абрау Дюрсо (Краснодарский край).

«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА — руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы, касаемо предсезонной подготовки, комплектования буду решать уже на месте», — сказал новый главный тренер клуба Андрей Гордеев.

Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов отметил, что считает Андрея Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения.

«Давно с интересом наблюдаю за его работой. Все его команды самобытны, узнаваемы. Чувствуется тренерская рука. У Андрея были прекрасные учителя: Гаджиев, Красножан, Хиддинк. Импонирует, что он не останавливается на достигнутом, продолжает совершенствоваться, работает над собой. Надеюсь, что Андрей Львович сможет не только продолжить начатое дело, но и сумеет привнести в игру команды новые краски», — отметил Олег Флегонтов.

Справка: ГОРДЕЕВ Андрей Львович. Родился 1 апреля 1975 года. Тренерская лицензия категории «PRO». В качестве футболиста выступал за команды «Динамо» (Москва), «Анжи» (Махачкала), «Факел» (Воронеж), «Спортакадемклуб» (Москва).

Работал главным тренером в командах «Сатурн» (Московская область), «Металлург» (Донецк), «Сибирь» (Новосибирск), «Мордовия» (Саранск).