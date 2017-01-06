ФК «СКА-Хабаровск» подтвердил назначение Гордеева главным тренером до конца сезона

Гордеев подписал соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. Ранее специалист сообщил «Р-Спорт», что имеет предварительную договоренность о назначении главным тренером хабаровского клуба. Данный пост оказался вакантным после того, как ранее занимавший его Александр Григорян возглавил махачкалинский «Анжи».

«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов — руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата», — сказал Гордеев.

«СКА-Хабаровск» после 24 туров имеет в активе 41 очко и идет на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ.

«Считаю Андрея Львовича Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения. Давно с интересом наблюдаю за его работой. Все его команды самобытны, узнаваемы. Чувствуется тренерская рука. У Андрея были прекрасные учителя: Гаджи Гаджиев, Юрий Красножан, Гус Хиддинк. Импонирует, что он не останавливается на достигнутом, продолжает совершенствоваться, работает над собой. Надеюсь, что Андрей Львович сможет не только продолжить начатое дело, но и сумеет привнести в игру команды новые краски», — заявил генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов.