Защитник «Сокола» получил приглашение от «Амкара»
Защитник саратовского «Сокола» Игорь Климов получил приглашение на сбор пермского «Амкара». В текущем первенстве ФНЛ 26-летний игрок провел 20 матчей, забив один мяч. Ранее Климов защищал цвета «Сибири» и «Газовика».
При этом в самом «Соколе» финансовая ситуация остается тяжелой. Скорее всего команда соберется после отпуска только 26 января — у клуба нет средств, чтобы снимать жилье иногородним игрокам. Место проведения первого сбора тоже пока окончательно не определено.
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