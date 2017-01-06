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6 января 2017, 17:27 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Защитник «Сокола» получил приглашение от «Амкара»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Защитник саратовского «Сокола» Игорь Климов получил приглашение на сбор пермского «Амкара». В текущем первенстве ФНЛ 26-летний игрок провел 20 матчей, забив один мяч. Ранее Климов защищал цвета «Сибири» и «Газовика».

При этом в самом «Соколе» финансовая ситуация остается тяжелой. Скорее всего команда соберется после отпуска только 26 января — у клуба нет средств, чтобы снимать жилье иногородним игрокам. Место проведения первого сбора тоже пока окончательно не определено.

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