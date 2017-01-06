Защитник «Сокола» получил приглашение от «Амкара»

При этом в самом «Соколе» финансовая ситуация остается тяжелой. Скорее всего команда соберется после отпуска только 26 января — у клуба нет средств, чтобы снимать жилье иногородним игрокам. Место проведения первого сбора тоже пока окончательно не определено.