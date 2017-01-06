Азамат Гурфов: Тяжело смотреть на матчи с трибуны

— Травму получил на тренировке в игровом моменте. В борьбе убрал мяч под себя, и атакующий игрок всем весом упал мне на ногу. Колено вовнутрь прогнулось. Было ощущение, что ногу оторвало. Диагноз был неутешительным, пришлось лететь в Москву на операцию. После нее отдыхал почти месяц. В августе начал процесс восстановления по специальной программе. Чувствую себя нормально, настроение хорошее, потихоньку иду на поправку. Уверен, что смогу не только выйти на уровень, но и добиться прогресса. Мою готовность к первому сбору врачи оценивают в 50 процентов. Если даст Всевышний, к первым официальным матча буду здоров и готов приносить пользу родному клубу.

Соскучился очень по футболу и по атмосфере, которая царит в команде. По ребятам, которые поддерживают меня и ждут возвращения в строй. Тяжело смотреть на матчи с трибуны. Хочется выйти на поле и помочь команде, хочется бегать и бить по мячу, не испытывая при этом болевых ощущений….