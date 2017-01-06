Гордеев подтвердил, что станет новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск»

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В четверг «СКА-Хабаровск» объявил о завершении сотрудничества с тренером Александром Григоряном, который возглавил махачкалинский «Анжи».

«Мы достигли предварительной договоренности. Остались только формальности, и, думаю, сегодня они будут решены», — сообщил Гордеев.

Хабаровский клуб после 24 туров чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в стыковых матчах с командой премьер-лиги.

Гордеев начал тренерскую карьеру в подмосковном «Сатурне», также работал в донецком «Металлурге», «Анжи», «Сибири» и «Мордовии».