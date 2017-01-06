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6 января 2017, 13:07 | Футбол: Первый дивизион | Спортфакт

Андрей Гордеев — главный тренер клуба из Хабаровска

Новым главным тренером хабаровского СКА утвержден 41-летний Андрей Гордеев.

Ранее тренер работал в Украине и России, элитном и первом дивизионах. «СКА-Хабаровск» — шестой клуб в тренерской карьере Гордеева.

Последним его местом работы была «Мордовия» (Саранск). В этом клубе он был главным тренером до 7 апреля 2016 года. РФПЛ в мае прошлого года представитель Республики Мордовия покинул, утвердив главным тренером местного специалиста Марата Мустафина.

Пост главного тренера в Хабаровске стал вакантен после отставки Александра Григоряна. Вчера он был официального представлен в статусе главного тренера ФК «Анжи». По итогам первой половине сезона 2016/17 хабаровский СКА занимает 3-е место в ФНЛ, отставая от идущего вторым (прямая путевка в РФПЛ) «Тосно» на 8 очков и опережая занимающий 5-е место (сразу за зоной «стыков») воронежский «Факел» на 4 очка.

СКА-Хабаровск
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