Экс-тренер «Луча-Энергии» возглавил махачкалинский «Анжи»

Владивосток, 6 января, PrimaMedia.

Бывший тренер владивостокского «Луча-Энергии» Александр Григорян был назначен главным тренером махачкалинского ФК «Анжи». До этого он тренировал футболистов «Тосно», сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ФК «Анжи».

С 1999 года Александр Григорян в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе.

За это время Григорян неоднократно выигрывал с тольяттинской «Ладой» Кубок страны, завоевал престижный международный Italy Women’s Cup, а также победил с командой в чемпионате России.

Затем Александр Витальевич возглавлял пермскую «Звезду-2005», с которой трижды выигрывал Кубок и чемпионат страны, а в 2009 году пробился с этим коллективом в финал женской Лиги чемпионов.

В том же году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ «Нижний Новгород». Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: «Химки», «СКА-Энергию» (Хабаровск), «Луч-Энергию» (Владивосток), «Тосно» (Ленинградская область).

До перехода в «Анжи» Григорян являлся главным тренером «СКА-Хабаровска», с которым пробился в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка России, обыграв московский «Спартак» (1:0) и уступив на выезде «Рубину» (0:1 в дополнительное время), а также финишировал по итогам первой части сезона на третьем месте в ФНЛ.