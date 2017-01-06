Бывший тренер «СКА-Хабаровска» будет наставлять футболистов в Махачкале

Бывший тренер хабаровского футбольного клуба Александр Григорян возглавит команду «Анжи» из Махачкалы. Он заменит Павла Врбу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, «СКА-Хабаровск» и Григорян договорились о прекращении сотрудничества. По информации футбольного клуба, команду также покинули помощники Григоряна — Дмитрий Безняк и Николай Шлеев. Имя нового тренера «СКА-Хабаровска» будет объявлено в ближайшее время.