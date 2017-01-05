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5 января 2017, 20:35 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

СМИ: Футболист «Кубани» Аподи договорился о переходе в «Шапекоэнсе»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба «Кубань» Аподи договорился с бразильским «Шапекоэнсе» о переходе в команду. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

СМИ: Футболист Кубани Аподи договорился о переходе в Шапекоэнсе - Фото Увеличить
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30-летний защитник, который выступает в аренде в бразильском «Спорт Ресифи», в настоящее время ведет переговоры с «Кубанью» о переходе. О том, когда о сделке будет объявлено официально, не сообщается.

Аподи выступал за «Шапекоэнсе» в 2015 году до перехода в «Кубань», провел за клуб 53 матча и забил четыре гола. Ранее руководство бразильской команды объявило о необходимости приобретения 20 новых футболистов, чтобы восстановить команду после авиакатастрофы.

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