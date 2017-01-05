СМИ: Футболист «Кубани» Аподи договорился о переходе в «Шапекоэнсе»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

30-летний защитник, который выступает в аренде в бразильском «Спорт Ресифи», в настоящее время ведет переговоры с «Кубанью» о переходе. О том, когда о сделке будет объявлено официально, не сообщается.

Аподи выступал за «Шапекоэнсе» в 2015 году до перехода в «Кубань», провел за клуб 53 матча и забил четыре гола. Ранее руководство бразильской команды объявило о необходимости приобретения 20 новых футболистов, чтобы восстановить команду после авиакатастрофы.