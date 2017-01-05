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5 января 2017, 13:34 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Гордеев может возглавить «СКА-Хабаровск» в случае ухода Григоряна

Бывший главный тренер «Анжи» и «Сатурна» Андрей Гордеев может стать новым наставником «СКА-Хабаровска».

41-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера хабаровского клуба. Дальневосточную команду, вероятно, покинет Александр Григорян и уйдет в «Анжи».

«Встречались с руководством СКА, поговорили, все точки над i будут расставлены в четверг», — цитирует Гордеева Sportbox.

После 24 туров «СКА-Хабаровск» занимает третье место в таблице Футбольной национальной лиги.

СКА-Хабаровск
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