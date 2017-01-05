Гордеев может возглавить «СКА-Хабаровск» в случае ухода Григоряна
Бывший главный тренер «Анжи» и «Сатурна» Андрей Гордеев может стать новым наставником «СКА-Хабаровска».
41-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера хабаровского клуба. Дальневосточную команду, вероятно, покинет Александр Григорян и уйдет в «Анжи».
«Встречались с руководством СКА, поговорили, все точки над i будут расставлены в четверг», — цитирует Гордеева Sportbox.
После 24 туров «СКА-Хабаровск» занимает третье место в таблице Футбольной национальной лиги.
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