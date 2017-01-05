Александр Григорян покидает ФК «СКА-Хабаровск»

Хабаровск, 5 января, AmurMedia.

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» и главный тренер команды Александр Григорян договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Вместе с Григоряном клуб покидают и его помощники Дмитрий Безняк и Николай Шлеев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальный сайт клуба."ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Александра Григоряна и его тренерский штаб за плодотворную работу на благо клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере. Имя нового главного тренера команды будет объявлено до конца этой недели, — говорится на сайте клуба.

Справка:

Под руководством Александра Григоряна (в сезонах 2011 — 2013 и 2015 — 2016 годов) команда «СКА-Хабаровск» провела в общей сложности 99 матчей, из них 91 — в Первенстве ФНЛ и ещё 8 — в розыгрыше Кубка России.

В играх Первенства команда одержала 37 побед, 29 встреч завершила вничью и в 25 потерпела поражение, забив 100 мячей и пропустив 83.

В 8 кубковых поединках подопечные Григоряна одержали 5 побед и 3 раза уступили, с общей разницей мячей 8 — 5.

Первую, «осеннюю» часть нынешнего Первенства хабаровские армейцы под руководством своего наставника завершили, занимая почётное место в лидирующей тройке команд.