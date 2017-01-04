Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28335843/
4 января 2017, 18:00 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Волгарь» отправился на первый сбор в Сочи

В среду 4-го января, «Волгарь» отправится на первый в наступившем 2017 году учебно-тренировочный сбор.

Стартует подготовка к весенней стадии сезона в городе Сочи. Туда команда выедет в полном составе, ожидается также прибытие группы новичков. «Волгарь» разместится в гостиничном комплексе «Парус».

Сбор будет носить втягивающий характер, футболисты будут получать большие физические нагрузки, на фоне которых пройдут первые спарринги года. Запланировано четыре контрольных матча с местными командами.

Волгарь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 6 новостей  Все новости
04 Января

Таблица трансферов ФНЛ на 4 января

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске