«Волгарь» отправился на первый сбор в Сочи

Стартует подготовка к весенней стадии сезона в городе Сочи. Туда команда выедет в полном составе, ожидается также прибытие группы новичков. «Волгарь» разместится в гостиничном комплексе «Парус».

Сбор будет носить втягивающий характер, футболисты будут получать большие физические нагрузки, на фоне которых пройдут первые спарринги года. Запланировано четыре контрольных матча с местными командами.