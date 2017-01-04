«Волгарь» отправился на первый сбор в Сочи
В среду 4-го января, «Волгарь» отправится на первый в наступившем 2017 году
учебно-тренировочный сбор.
Стартует подготовка к весенней стадии сезона в городе Сочи. Туда команда выедет в полном составе, ожидается также прибытие группы новичков. «Волгарь» разместится в гостиничном комплексе «Парус».
Сбор будет носить втягивающий характер, футболисты будут получать большие физические нагрузки, на фоне которых пройдут первые спарринги года. Запланировано четыре контрольных матча с местными командами.
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