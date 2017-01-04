«Тамбов» выйдет из отпуска 8 января

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Уже совсем скоро, 8-го января, вся команда соберется на базе «Академии футбола», для прохождения первых в этом году учебно-тренировочных сборов. Продлятся они до 20-го января включительно. В указанный срок планируется проведение двух контрольных матчей с молодежной командой «Тамбов-М», которые предварительно намечены на 14-е и 17-е января.

В этот период тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым планирует пригласить на просмотр большую группу игроков «молодежки», являющихся местными воспитанниками. В составленный список вошли: защитники — Илья Матвеев (1999 г. р.), Александр Холобурдин (1996 г. р.), Максим Карпухин (1998 г. р.), Вадим Кривоносов (1998 г. р.); полузащитники — Искандар Заробеков (1995 г. р.), Антон Архипов (1999 г. р.), Максим Лазуткин (1999 г. р.), Никита Провоторов (1998 г. р.); нападающие — Артем Архипов (1996 г. р.), Сергей Архипов (1996 г. р.).

Хорошо проявившие себя футболисты получат возможность отправиться с командой на последующий сбор в Крымск, который пройдет с 24-го января по 5 февраля, а также возможно и на Кубок ФНЛ. Напомним, турнир пройдет с 11-го по 24-е февраля на Кипре. Согласно календарю «Тамбов» 11-го числа сыграет в Ларнаке с «Шинником», 14-го и 17-го в Ахне с «Чертаново» и «Кубанью» соответственно.

Завершится подготовка к весенней части сезона в Тамбове, где наша команда проведет заключительный недельный тренировочный цикл с 28-го февраля по 6-е марта.