Гендиректор «Тосно»: Милевский? Динамика положительная

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На данный момент 31-летний украинский футболист провел в чемпионате ФНЛ восемь матчей и не забил ни одного мяча.

— Милевский остается в «Тосно»?

— Да, он у нас, — сказал Матюшенко. — Все по-старому. Никаких изменений в «Тосно» нет. Только Альшин из «Факела» добавился.

— Милевский разочаровал в первой части сезона?

— У него все-таки было мало игрового времени. Он иностранец. Из-за лимита не получалось часто выходить на поле. Могу сказать, что динамика у него положительная. Прибавляет в игре, на тренировках старается, работает. Кондиции возвращаются. Приходит в норму. Сейчас пройдет с командой сборы, посмотрим, как будет выглядеть. Он ведь к нам пришел без предсезонки, много пропустил. Долго втягивался.

— У него контракт рассчитан по схеме 1+1?

— Да. Все верно. Хочется, чтобы он заиграл и принес нам пользу. (Виталий АЙРАПЕТОВ).