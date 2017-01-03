Гендиректор «Тосно»: Милевский? Динамика положительная
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выразил надежду, что нападающий Артем Милевский прибавит во второй части сезона.
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На данный момент 31-летний украинский футболист провел в чемпионате ФНЛ восемь матчей и не забил ни одного мяча.
— Милевский остается в «Тосно»?
— Да, он у нас, — сказал Матюшенко. — Все
— Милевский разочаровал в первой части сезона?
— У него
— У него контракт рассчитан по схеме 1+1?
— Да. Все верно. Хочется, чтобы он заиграл и принес нам пользу. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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