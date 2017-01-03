Форвард «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА
Нападающий «Тосно» Евгений Марков, к которому проявляют интерес ЦСКА и «Зенит», скорее всего, не сменит команду в ближайшее время.
Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
«Марков остаётся в команде, я с ним разговаривал перед Новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба», — цитирует Матюшенко Sportbox.
22-летний нападающий забил 8 мячей в 16 матчах текущего первенства ФНЛ.
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