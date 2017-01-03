Форвард «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА

Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.



«Марков остаётся в команде, я с ним разговаривал перед Новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба», — цитирует Матюшенко Sportbox.



22-летний нападающий забил 8 мячей в 16 матчах текущего первенства ФНЛ.