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3 января 2017, 16:45 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Форвард «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Нападающий «Тосно» Евгений Марков, к которому проявляют интерес ЦСКА и «Зенит», скорее всего, не сменит команду в ближайшее время.

Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

«Марков остаётся в команде, я с ним разговаривал перед Новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба», — цитирует Матюшенко Sportbox.

22-летний нападающий забил 8 мячей в 16 матчах текущего первенства ФНЛ.

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