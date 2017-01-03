«Мордовия» рассталась с Саркисовым

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края подало кассационную жалобу на постановление суда о законности выплаты клубом «Кубань» полузащитнику Ивелину Попову компенсации в размере 600 тысяч евро за переход в «Спартак», сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Министерство обжаловало в апелляции решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября.