«Мордовия» рассталась с Саркисовым
Нападающий Артур Саркисов покинул «Мордовию». Клуб из Саранска расторг контракт с 29-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.
«Футбольный клуб “Мордовия” благодарит Артура за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов в спортивной карьере», — сообщается на официальном сайте саранской команды.
Саркисов пополнил состав «Мордовии» летом 2016 года. В текущем сезоне Футбольной национальной лиги армянский футболист провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми голами.
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