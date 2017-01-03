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3 января 2017, 14:07 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Мордовия» рассталась с Саркисовым

Нападающий Артур Саркисов покинул «Мордовию». Клуб из Саранска расторг контракт с 29-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб “Мордовия” благодарит Артура за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов в спортивной карьере», — сообщается на официальном сайте саранской команды.

Саркисов пополнил состав «Мордовии» летом 2016 года. В текущем сезоне Футбольной национальной лиги армянский футболист провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми голами.

Мордовия
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